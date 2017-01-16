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今日 14:40 即巿股評 港股直擊

【短線出招】小心「雞手鴨腳」成籮蟹！

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不計今日，尚餘9個交易日就收爐過年，筆者之前呼籲大家盡量清掉手上蟹貨，以便之後可以輕裝上陣，上周三又叫大家「準備落第一注恒指熊」，博恒指見兩萬三後回吐超過兩百點，豈料上周四及五恒指均高見22971，離兩萬三僅一步之遙，但其實盈富(02800)上周已升穿23元。

2017年究竟係「雞犬皆升」，定係「雞犬不靈」，呢一刻大家都唔知，但肯定現階段市場缺水，細價股肯定無運行，所以大家時刻要做好風險管理，記住短線操作不代表頻密買賣，唔好係又買，唔係又買，最後攪到「雞手鴨腳」成籮蟹！

其實你若果想尋求較大回報，指數及藍籌股一樣可以滿足你，只要揀選合適條款的衍生工具，將槓桿略為放大，好似新地(00016)連升11日兼技術超買，短線回落機會較再爆升為大，買新地熊證(62651)，收回價117.88元，今日單日已有一成升幅，至少可以減低墮入財技股陷阱。

說回大市，恒指先要下試10天線(最新為22591)，下一個睇50天線22440。選股方面，大家今年不妨試試在信網搜尋【EJFQ短評】，聚焦大成交下升穿密集阻力的中型股，可能有不俗的中短線機會。1月10日收市後的【EJFQ短評】看好濰柴動力，題為「濰柴大成交向上 有機會突破14元」，現價報12.66元，跌2.9%，勝在成交縮減，可視為收集機會。

羅崇博 (杜比)

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