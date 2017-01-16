即巿股評 港股直擊

本來環球股市喺1月份一直乘風破浪咁上，不過嚟到呢個星期，世界各地都有重要政經事將發生，包括明日米字旗國首相姍姐有關脫歐講話，跟住又到星期五內地公布GDP，同埋當日係「侵侵」就職典禮，缸邊友屏息以待，未知呢幾件重要事對各地股市有乜影響。

米字旗姍姐都未開口，已有缸湖傳聞有關脫歐策略細節，將強調英國對邊境跟法律的掌控，顯示「硬脫歐」風險升溫，睇嚟姍姐想成為第二名鐵娘子。硬脫歐風險上升，英鎊應聲下跌，金價因為避險情緒升浪向上，而亞太區股市今早普遍腳軟。

港股連升3周今日終見疲態，恒指低開42點後，跌幅一度收窄至28點，見22908點半場高位，可惜A股坐緊「蛇滑梯」，港股亦只有跟住落，半日低位22664點，100日線(22907)暫時失守，半場報收22700點，跌236點。阿Man估計大市喺10日線(22595)及50日線(22444)有不俗支持，10日線或受考驗，但50日線不容有失，若失此關，呢一輪升浪正式玩完。不過阿Man睇好後市，反而認為大市落到50日線係一個相當好嘅入市機會。

講個股真係冇乜好講，升幅榜見唔少半新股上榜，呢期都係炒半新股穩陣，至少無乜街貨容易踢高。可惜阿Man一向有畏高症，見到慕容控股(01575)連升3日邊咁高追，都係食花生齋睇算數。

哈電現水平博得過

阿Man反而想留意番個中資股，哈爾濱電氣(01133)今日隨大市下跌，技術走勢確係麻麻，不過股價一旦守住3.62元，呢一個位有不俗支持。加上集團好大機會係下一個混改對象，現水平博得過。現價買睇住條20日線(3.54元)做人，此關不容有失，捱得住今次調整，重上3.75元的話，股價要重上4元易如反掌。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)