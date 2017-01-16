港股直擊 即巿股評

英國硬脫歐風險升溫，鎊滙跌至3個月低，外圍和A股今早亦受壓，港股連升3周、累飆6.3%後顯著回吐。

恒指低開42點，甫開跌幅一度收窄至28點，見22908點半日高，其後跟隨A股下挫，半日收市前曾跌272點，見22664點，失守100天線(約22907點)水平，進一步靠近下方10天線(約點22595點)。恒指中午收報22700點，跌236點或1%，大市成交額310.56億元。

國企指數報9645點，跌141點或1.4%。

A股半日下挫，滬指跌1.4%；深指失一萬點，半日跌1.77%。

藍籌股方面，騰訊(00700)和建行(00939)跌1.2%；滙控(00005)跌1%；中移動(00941)跌1.2%，4股拖低大市94點。另外，工行(01398)跌1%；中行(03988)跌1.1%；油價上周五跌1%，「三桶油」半日跌0.7%至2.4%，中石油(00857)表現最差。相反，有報道指國泰航空(00293)本周公布重大重組，曾見逾3個月高，半日升2.7%；瑞聲科技(02018)升0.7%；聯想集團(00992)升0.4%。

焦點板塊

內房股：多隻主要股份表現落後，中海外(00688)跌2.4%；華潤置地(01109)跌1.6%；萬科(02202)跌2.4%，其A股(000002.SZ)挫4.59%；中國恒大(03333)跌2.5%；碧桂園(02007)跌1.6%。另外，融創中國(01918)今早曾挫一成，半日跌5.6%，成交額5.57億元，集團斥資150.41億元人民幣入股樂視系3間公司，並成為樂視網(300104.SZ)第二大股東。樂視網半日升3.8%。另外，樂視創辦人賈躍亭為主要股東的酷派集團(02369)曾升11.6%，半日僅升1.2%。

內險股：另一跑輸板塊. 國壽(02628)跌2.6%為表現最差藍籌；太保(02601)跌2.5%；財險(02328)跌2.3%；太平(00966)跌2.2%；新華保險(01336)跌2.1%；平保(02318)跌0.9%。

長和系：《星期日泰晤士報》報道英國首相文翠珊將於周二的演說透露更多有關脫歐策略的細節，強調英國對邊境與法律的掌控，顯示「硬脫歐」風險升溫。長和系個別走，長和(00001)跌2.1%。另外，長實地產(01113)、長江基建(01038)及電能實業(00006)宣布合組財團，全面收購於澳洲上市的DUET集團，涉及代價約74.08億澳元(約424.48億港元)。而電能本身考慮派特別息每股5元，半日升3.2%為表現最好藍籌；長建升1.3%；長實地產跌2.3%。

焦點股份

香港電訊(06823)：高開5.5%後續見支持，半日升9.5%，報10.4元。集團去年多賺23.8%，末期分派每個股份合訂單位34.76仙，較2015年同期28.27仙，增加22.96%。

比亞迪(01211)：遭高盛由亞太確信買入名單中剔除，評級由「買入」降至「中性」，削目標價兩成半至44.52元。半日挫3.1%為表現最差國指成分股，其A股(002594.SZ)半日跌0.63%。

金衛醫療(00801)：股價曾急升12.7%，創52周新高，半日升10.9%，成交額1.66億元，為最少3年來最活躍。集團獲創辦人及主席甘源，以1.25元提出全購，較前收市價1.11元溢價約12.61%。

IMAX中國(01970)：今早跑輸大市，半日挫5.6%，報31.35元創上市以來新低，逼近招股價31元水平。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。