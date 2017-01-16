訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:00 港股直擊 即巿股評

大和:騰訊短期或獲重估 續睇255元

放大圖片

大和資本 　騰訊控股(00700)

評級：買入> 買入

目標價：255元->255元(較前收市價199.7元有27.7%潛在升幅)

騰訊推出小程序，大和資本重申騰訊為行業首選，維持目標價255元不變。

大和認為，小程序有助騰訊保持在手機應用行業的領導地位，又指集團今年有完備的商業發展計劃，故有望短期內獲市場重估，而強勁的盈利增長動力，將推動今年股價表現跑贏大市，故重申「買入」評級，目標價255元相當於2017年預測市盈率35倍。

更多券商分析，請瀏覽本網大行精選

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。