港股直擊 即巿股評

大和資本 騰訊控股(00700)

評級：買入> 買入

目標價：255元->255元(較前收市價199.7元有27.7%潛在升幅)

騰訊推出小程序，大和資本重申騰訊為行業首選，維持目標價255元不變。

大和認為，小程序有助騰訊保持在手機應用行業的領導地位，又指集團今年有完備的商業發展計劃，故有望短期內獲市場重估，而強勁的盈利增長動力，將推動今年股價表現跑贏大市，故重申「買入」評級，目標價255元相當於2017年預測市盈率35倍。

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