港股直擊 即巿股評

外圍和A股今早受壓，港股連升3周、累飆6.3%後亦顯著回吐。恒指低開42點，甫開跌幅一度收窄至28點，見22908點暫時高，其後跟隨A股下挫，暫時最多跌238點，見22698點，失守100天線(約22907點)水平，靠近下方10天線(約點22595點)。截至上午約11時05分，恒指報22705點，跌231點或1%，大市成交額245.7億元。

國企指數報9648點，跌138點或1.4%。

A股顯著向下，滬指跌1.02%；深指跌1.16%。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌1.1%；建行(00939)跌1.2%；滙控(00005)跌0.9%；國壽(02628)跌2.5%，4股拖低大市75點。

《星期日泰晤士報》引述消息人士稱，英國首相文翠珊將於周二的演說透露更多有關脫歐策略的細節，強調英國對邊境與法律的掌控，顯示「硬脫歐」風險升溫。長和系個別走，長和(00001)跌2%。

另外，長實地產(01113)、長江基建(01038)及電能實業(00006)宣布合組財團，全面收購於澳洲證券交易所上市的澳洲DUET集團，作價為每股3澳元(約17.19港元)，料涉及代價約74.08億澳元(約424.48億港元)。而電能本身考慮派特別息每股5元，股價曾升近4%，最新升3.6%為表現最好藍籌；長建升1.6%；長實地產跌2.5%。

滙控走弱，另一英資行渣打(02888)則升0.6%。

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