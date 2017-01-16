即巿股評 港股直擊

上個星期五(1月13日)作咗個故仔：恒指由上年12月28日低位21488點至近日高位22971點，累升1483點，連穿10、20、50及100天線兼造出「V」型反彈走勢，惜累升過多，大市再上行嘅動力減少，調整將會出現(亦同時解釋到點解有咁多貼價熊證入定貨等大市轉彎下行)；誓估唔到今日已經有下行跡象。

喺地鐵恰住眼瞓返工時，望到隔離位先生隻靚錶原來已經9點25分，個人就開始醒一醒，拎部電話出嚟再開app睇，就見到恒指跌42點，仲以為呢個故仔係唔會發生，雖然返到公司開機之後就見到個市跌咗200幾點，條100天線(22906點)終於都完全變成一道阻力，而恒指日線圖見到SlowSTC(14,3)嘅%K線(91.2)同%D線(94.48)進一步下跌，MACD同14RSI嘅勢頭就當然係向下啦。

開埋恒指牛熊證街貨圖睇，上星期五一堆係23000至23099點嘅熊證有撤退嘅跡象，呢個範圍嘅熊證有約相當於207張期指流出，而再向上 100點，即係23100至23199點呢度，亦都有相當於68張期指嘅貨流出，咁擺到明就係見到高位上到去22971點，唔通真係瀨死等打靶咩。

至於下面個堆牛證，多得輪商發行一啲貼價證，啲街貨都開始出現貼價少少，依家10點10分，恒指現價22744點，最近而又較多牛證嘅貨區就係22400至22499點，兩者食盡相差只係344點，而呢個範圍有相當於615張期指，上個星期仲有相當於309張期指嘅貨加入添。

港股出現「平頂」之後就下，第一個check point可以用10天線(22599點)作為彈床，事關呢個位置亦係港股條「中期下降通道」個頂，去到呢個位可望停一停，因為如果大市只係想吸引更多熊證入場的話，就會用「小型調整」做餌，跟手將23000至23099點同埋23100至23199點嘅熊仔儲肥，唔排除「小型調整」完成後就反方向再將肥熊食盡，都係個句：千張期指嘅肥熊喎，咁就梗係「個個食、好好食」(潮州話)啦。

恒指Put(11767)，行使價22600點，揀呢個之就擺到明睇吓個市落唔落返到10天線附近啦，呢隻Put23倍槓桿，唔係最高，揀呢隻只係貪槓桿唔係差之餘，街貨量仍然可以接受(至少未到50%要增發先啦)；另外，恒指熊(62325)，收回價23200點，企遠重貨區100點就當緩衝，37倍有多嘅槓桿，絕對啱貪心鬼。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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