港股直擊 即巿股評

大華繼顯(香港)高級技術/量計分析師邵玉鳴表示，中石化油服(01033)股價自去年12月底於1.46元形成平頭底部後，一直反覆向上。上周五股價以強勁成交量收高於1.54元。

他續稱，鑑於移動平均滙聚背馳指標(MACD)上穿其訊號線，及變動率指標(ROC)測試其去年12月高位，股價可能測試穿越密集區的1.60元。

邵玉鳴表示，倘突破此阻力位，股價將繼續挑戰心理關口1.70元。

他補充，預期有關目標將在約1個月達到。

股價上周五升0.02元或1.32%，收報1.54元。