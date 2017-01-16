電能實業(00006)擬派特別息，股價今早一度急升4%，高見73.35元，最新升3.5%報73元，成交約7500萬元。
公司宣布，董事局將於本月26日考慮會否派發截至去年12月底止年度特別中期股息，每股5元。
另外，長和(00001)、長實(01113)、長建(01038)及電能聯合公布，長實、長建及電能計劃組成財團，收購澳洲能源資產，涉資74.08億澳元(約424.5億元)。
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今日 09:43 港股直擊
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公司宣布，董事局將於本月26日考慮會否派發截至去年12月底止年度特別中期股息，每股5元。
另外，長和(00001)、長實(01113)、長建(01038)及電能聯合公布，長實、長建及電能計劃組成財團，收購澳洲能源資產，涉資74.08億澳元(約424.5億元)。
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