港股直擊 即巿股評

上周五曾見7.31元、創52周新高的融創中國(01918)今早低開8.8%，甫開曾挫一成，見6.56元，暫時成交額1.15億元。

集團上周五宣布，斥資150.41億元人民幣(約169億港元)入股樂視系3間公司，拯救陷入財困的樂視集團，並成為在深圳上市的樂視網(300104.SZ)第二大股東。樂視網今早高開3.02%。

另外，樂視創辦人賈躍亭為主要股東的酷派集團(02369)裂口高開1.5%，報0.95元，為接近兩個月新高。

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