即巿股評 港股直擊

恒指上周五高開之後，初段較波動，在10時前已出現了全日的高位低，全日波幅只有112點，波幅之窄為近期少見；午後恒指主要在22925點水平牛皮。恒指收報 22937.38點，升108.36點或0.47%，成交金額567.92億元。國指收報 9787.34點，升64.29點或0.66%；上證收報 3112.76點，跌6.52點或0.21%。港股走勢優於A股。

恒指以陽燭「陀螺」收市，主要在100 SMA波動，收市水平亦能守在其上，但觀望味仍濃。

融創中國 (01918)通過旗下公司以150.4億元人民幣入股樂視網 (300104 SZ)旗下視頻、手機及電視機製造業務，並成為其第二大股東，持股量達8.61%。相關股份或會波動，投資者應留意。

摩根大通 (JPM US)第四季度利潤成長24%，得益於不良貸款撥備減少及債券交易收入增幅勝預期；連同美國銀行 (BAC US) 和富國銀行 (WFC US) 季報向好，帶動美股向好。上周五美國三大指數向好，但今晚則因假期休市。今早亞太股市偏軟，但夜期及ADR偏好，料恆指走勢向好，但在23000水平前或有阻力。

個股介紹：

龍湖地產(00960)五公布2016年全年累計實現合同銷售金額881.4億元人民幣，按年增長61.6%；合同銷售面積602.0萬平方米，增41.9%。在去年12月，單月的合同銷售金額為77.4億元人民幣，按年升33.9%，合同銷售面積45.3萬平方米，升22.1%。

近日龍湖地產股價向好，可予留意。集團現價市盈率為6.3倍，市帳率約0.95倍。股份上周五收報 10.76元，上望 11.6元，止損設於 10.66元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。