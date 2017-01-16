即巿股評 港股直擊

內地環境污染嚴重，中央積極透過推動不同政策，冀改善多年的問題，加上持續推進公私營合作項目(PPP)，相關投資金額不斷加大，為環保行業帶來機遇。光大國際(00257)以垃圾發電為主業，配合旗下光大水務的水務業務，已進佔內地環保業的龍頭。

集團業務分佈於江蘇、山東、廣東、安徽、浙江等內地14個省份及70多個縣市。近年積極拓展海外市場，並設立了國際業務部，分別於去年6月以1.23億歐元收購波蘭固體廢物處理公司NOVAGO，以及7月以4,700萬美元中標越南芹苴垃圾發電項目，為未來業績帶來新的增長點。

去年中期多賺逾20%

隨著內地經濟持續增長，人口密度提高，生活垃圾產量增加，焚燒垃圾發電行業持續發展，光國的垃圾發電項目正處於高速增長階段。截至去年6月底止，中期純利按年上升20.9%至12.09億港元，若剔除前年同期出售證券收益9,290萬港元，中期純利實際增長更達33%；同期營業額增加43.8%至54.21億港元。

該公司上半年取得18個新項目，包括7個環保能源及4個環保水務項目，平均收益率為6.9%。截至6月底止，合共持有53個垃圾發電、2個沼氣發電、1個污泥處理處置，及2個餐廚垃圾處理項目。上半年合共處理生活垃圾419.6萬噸，提供上網電量117.5萬兆瓦時，分別按年上升29%和33%。

集團透過於新加坡上市的子公司光大水務(佔股權約74.7%)，經營環保水務，連同早年收購的東達水務，設計污水處理規模大幅提升。另外，集團已計劃將旗下的光大綠色環保分拆主板上市，預期在公佈2016年業績時，進一步評估分拆項目上市的可能性。光大綠色主要從事生物質原材料發電、危廢處置、太陽能和風電，若成功分拆，相信有助降低成本，提高公司營運效率，並釋放潛在價值。

今年可望步入豐盛期

集團品牌形象正面，基本因素穩健，配合政府發展方向，對環保力度的加大，加上致力「走出去」拓展海外項目，整體前景不俗。隨著有更多項目的落成，有助帶動業務加快增長，相信可提升公司盈利，今年可望步入豐盛期。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期光大國際2016、2017及2018年每股盈利為0.583元、0.729元及0.849港元，給予12個月目標價11.0港元，相當於今年預測市盈率19.3倍，評級「買入」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理