港股直擊 即巿股評

港股已跨年連升3周，恒指期內累飆6.3%，大市在近期高位整固，本周或挑戰23000點水平，不過新年長假漸近，大市成交動能未必能夠配合。市場關注中美兩個大國最新角力形勢。

美國上周五個別發展，道指收市報19885點，微跌5點。標普500指數收市報2274點，微升4點。納指盤中創歷史新高，收市報5574點，升26點。總結全星期，道指下跌0.4%，納指升1%。JP摩根大通、 美國銀行和富國銀行公布業績，盈利都高於預測。市場關注特朗普於本周五（1月20日）宣誓就職，就職演說將給予特朗普另一次具體述敘述經濟計劃機會。分析師認為特朗普演講辭若在推動經濟方面多加着墨，美股或將重拾升軌。美國周一乃馬丁路德金紀念日，美股假期休市。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)本港上周五收市比較造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報63.84元，較本港上日收市跌0.16元。中移動(00941)ADR收報85.54元，升0.19元。國壽(02628)ADR收報21.36元，跌0.19元。原油期貨價格下跌，主要是中國出口去年繼續下跌，另外市場仍未能夠確定產油國正遵照協議減產。「三桶油」偏軟，中石油(00857)ADR收報6.26元，跌0.02元；中石化(00386)ADR收報6.06元，跌0.03元；中海油(00883)ADR收報9.96元，無升跌。

ADR港股比例指數22938，升不足1點。恒指收報22937點，升108點或0.5%。今年連升兩周，累升936點或4.3%，短期阻力繼續參考去年12月8日高位23076點，支持位參考10天平均線(預計今日約為22630點)附近。行政長官梁振英周三公布任內最後一份施政報告。

內地股市走勢嚴峻，深成指創逾半年低位，上周五一度失守10000點水平，春節長假臨近，投資者宜留意市場資金流通動因素。另外，世界經濟論壇2017年會將於1月17日至20日在瑞士達沃斯舉行，主題為「領導力：順勢而為、勇於擔當」。中國將首次由國家主席習近平代表出席論壇，並將在論壇開幕式上發表講話。有分析認為，在特朗普即將上台、美國保護主義抬頭之際，習近平現身達沃斯，有強烈政治訊號，可能借這個國際平台，發出中國最高層級的訊號，反對貿易保護。

焦點股份

融創中國(01918)：公布，斥資約150.41億元人民幣收購樂視3間公司的股權。交易事項完成後，樂視網、樂視影業及樂視致新各自將成為融創中國的聯營公司。

電訊盈科(00008)：今日將公布截至去年底止全年業績。