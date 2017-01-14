即巿股評 港股直擊

美滙指數周四(12日)跌至近一個月低位101.37，美國10年期國庫券孳息率亦進一步下跌兩個基點，至2.36厘，不禁令人思量去年下半年兩大投資方向，包括強美元與債息走高，近日似乎有所逆轉。美元與債息此番一起回落，究竟是調整還是轉勢？

美滙指數去年底憧憬特朗普就任美國總統後將推出刺激經濟措施而節節上升，11月17日突破維持兩年的運行區間頂部，升穿100.6，惟於今年1月3日高見103.81後隨即回落。

另一方面，美國10年和30年期債息由12月15日的兩年高位，分別約2.641厘和3.208厘，最新回落至周四的2.307厘和2.902厘。姑勿論美滙、美債息率近日走勢回軟是因為特朗普效應消退還是沒有新消息刺激，兩者回調的續航力才是投資者應關注的重點。

2009年以來，美國長債價格與美滙指數走勢方向大致相若，惟兩者相關性於去年中開始減弱， 近日甚至出現明顯背馳，假設這只屬短期情況，兩者最終仍維持金融海嘯以來亦步亦趨的關係，那麼計及美國長債價格由去年7月8日展開至12月27日為止的下跌浪，50%反彈阻力位約在162.2，從而可估算美滙指數有機會回落至98.7水平【圖】。當然，美滙指數在過去兩年運行區間頂部100.6水平附近，估計仍有一定承托力。

再者，美國今年收緊貨幣政策的大氣候未改，聯儲局主席耶倫周四堅持美國通脹邁向2%目標，因此即使近日美滙及美國債息有所下跌，只能說是整固，不可視作趨勢改變。

另一邊廂，恒生指數自去年9月初創出24364點高位後，便展開了一個跌幅達2876點的中期調整浪。

目前，大市已由上月低位21488點，反彈至50%阻力位置。恒指今次回升能否演變成新的升浪，還要成交量及各板塊表現配合。

就大市交投來看，過去3周平均每日成交金額不足600億元，可見投資者態度仍然審慎。與此同時，信報EJFQ系統的恒指綜合指數周線輪動圖(無基準)顯示，大部分板塊雖然都有跌勢放緩跡象，惟相對表現及相對動力均未顯著改善，所以就算恒指已回升逾千點，也難言轉強。

然而，淡市中亦有個別板塊表現搶鏡，工業股及原材料股算得上是近期亮點；前者的相對動力明顯較其他行業強，當中建滔積層板(01888)值得留意。該股份自去年2月起上升，股價一直沿着50天移動平均線上移，並屢創一年高位，明顯跑贏大市。

原材料板塊的相對表現是11個行業中最好， 目前以部分紙業股較為強勢。玖龍紙業(02689)上周已率先升破去年9月高位，至今走勢堅挺，仍處於上升形態。

總括而言，暫時未有足夠證據顯示港股已轉勢，投資者應如本欄上周所說：「不宜過分進取。」

信報投資研究部

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