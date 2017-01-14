即巿股評 港股直擊

美國候任總統特朗普記招讓市場失望，投資者開始質疑特朗普的財政刺激承諾激發的股市上漲行情能否延續，加上聯儲局三名官員指加息時機或要先發制人，影響美股周四全線向下，道指收報19891點，跌63點或0.32%。周五收跌5點報19885。道指在二萬關前暫時卻步，市場等候金融股公佈季績，能否令市場突破向上。

其他市場方面，歐洲央行公布上月會議紀錄顯示，去年12月7至8日的會議，討論了擴大每月購債規模，必要時可以擴大至800億歐羅。另外，去年12月人民幣新增貸款1.04萬億元人民幣，顯著高於預期。

內地股市周五變幅不大，近日走勢仍較弱；港股方面，恒指收市升108點，即市向上阻力留意23000點水平，支持參考50天線約22450點。資金流方面，周四恒指好倉有超過330萬元流入，同日淡倉流入逾3200萬元，累計5天，好倉流出逾5900萬元，淡倉流入逾2.3億元。

留意金融股及騰訊能否突破

如上文所言，本周及下周將有多間美國大型銀行公佈季度業績，金融股有機會在沉靜一段時間後，再成市場焦點。滙豐周五窄幅上落，收報64元，向上阻力留意一個月高位65.3元，即市支持參考10天線約63.5元。看好可留意滙豐購(14579)，行使價72.93元，17年10月到期。相反看淡則可留意滙豐沽(14389)，行使價56.98元，17年4月到期。

另外，有券商發表研究報告，騰訊(00700)在本月9日推出「小程序」，相信這是策略產品，可以將「微信」成為全天候連接工具，雲端及搜尋廣告將成為「小程序」的潛在模式。騰訊上周曾向上挑戰100天線201.5元，惜無功而還，但低位亦見承接，周五在200元水平爭持，向上阻力留意210元水平，支持參考10天線約194.9元。看好可留意騰訊購(14376)，行使價220.1元，17年7月到期。或騰訊牛68966，行使價188.18元，收回價190.18元，17年8月到期。相反看淡則可留意騰訊沽(18785)，行使價188.78元，17年8月到期。或騰訊熊(63475)，行使價214.88元，收回價212.38元，17年4月到期。

混改憧憬利好大型國企

港股上周造好，與市場開始對國企混改有所憧憬不無關係。國務院國資委主任肖亞慶指，今年重點工作之一是加快落實改革政策，力求包括集團層面在內的混合所有制改革有所突破，在電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等領域邁出實質性步伐。

受混改憧憬及追落後資金帶動，中移動(00941)周五重上85元，向上阻力留意100天線約89.2元，即市支持參考50天線約84元。看好可留意中移購(15022)，行使價92.93元，17年5月到期。或留意中移牛68229，行使價78.98元，收回價80.18元，17年11月到期。

而兩大油企中石油及中石油亦保持強勢，在國企混改的憧憬，以及國際油價回升的刺激下，中石化及中石油上周突破52周高位，成交金額亦有所增加。看好中石化可留意購(15335)，行使價6.98元，17年7月到期；看好中石油可留意購(16204)，行使價6.67元，17年6月到期。

(本結構性產品並無抵押品)

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。

更多輪證推介，請瀏覽《港股360》之「輪證360」。