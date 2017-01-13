重要通告 港股直擊

粤海置地(00124)發盈警，預期截至去年12月底止的全年度將錄得不少於1200萬元盈利，較2015年全年盈利1.75億元，下跌約93%。不過，該公司指出，2015年度若剔除三項非營運收益項目合計約3.19億元帶來的影響，該年度則虧損1.44億元。

該公司指出，影響2016年度業績的原因包括，期內人民幣貶值，錄得淨滙兌虧損金額較對2015年度大幅下降；人民幣存款利率及其現金與現金等值金額下降，令期內利息收入減少；住宅單位於期內銷售穏定及平均銷售價格較2015年度有所上升。