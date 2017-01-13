重要通告 港股直擊 香港財經

香港電訊(06823)公布截至去年12月底止全年業績，股份合訂單位持有人應佔溢利48.89億元，按年增23.8%，每個股份合訂單位基本盈利64.62仙。

該公司末期分派每個股份合訂單位34.76仙，較2015年同期28.27仙，增加22.96%。計及中期分派27.09仙，2016年全年分派為61.85仙，較2015年全年分派54.06仙，增加14.41%。

期內，收益338.47億元，按年跌2.54%。EBITDA為126.84億元，按年增5%。該公司表示，EBITDA上升主要原因是成功整合CSL後持續釋放成本效益，以及電訊業務的表現穩定所帶動。

按業務看，去年電訊服務收益按年增2.57%至214.14億元，年內EBITDA增加2.18%至76.71億元。

其中，本地電話服務收益微跌0.43%至34.6億元。經營的固網線路總數約264.8萬條；本地數據服務收益則升3.38%至72.41億元。

該公司稱，儘管市場競爭激烈，寬頻網絡業務收益於年內仍然錄得3%升幅，連續9年取得增長。截至12月底，光纖入屋的客戶數目約61.6萬名。

另外，該公司去年流動通訊業務收益增4.54%至96.38億元，原因是受到後付客戶基礎數目增加，以及ARPU上升所帶動，以及企業及批發業務的流動通訊企業服務方案錄得較高收益。

該公司表示，由於市場整年都沒有極受歡迎的手機型號，年內錄得手機銷售收益34.25億元，按年跌32.82%。

12月底的期末後付客戶每名客戶平均消費額(ARPU)基於多項因素，由去年的230元上升1.3%至233元。ARPU上升因更多客戶訂用及升級至數據量較高的服務計劃，以及享用優質1O1O服務所提供的更佳客戶服務及優惠。

香港電訊表示，香港的宏觀經濟環境在本地及環球不明朗情況下仍會持續低迷，行業競爭會依然激烈，並主要集中在價格方面，而規管環境亦可能不利於發展。

不過，新技術及不斷轉變的消費者行為，會顛覆傳統商業模式，但亦會造就商機，該公司將致力提升網絡及服務如「拍住賞」流動付款服務，應對短期內需要面對的挑戰及競爭。