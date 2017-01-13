港股直擊 即巿股評

隔晚美國道指挫184點後回穩，低收63點。港股昨日回吐106點後，今日反彈上100天線水平，但仍然受制兩萬三關，大市成交額縮減。恒指跨年連升3周，飆升逾1300點。

恒指高開50點，早段升幅收窄至30點，見22859點全日低，其後發力，曾升142點，見22971點，觸及昨日創出的逾一個月高位，重上100天線(約22908點)水平，半日收市前回落，中午升103點，波幅午前成形，午後沿100天線爭持。恒指收報22937點，升108點或0.5%。大市今日有近700隻股份上升，下跌股約650隻。

恒指全周升434點或1.9%；今年連升兩周，累升936點或4.3%。更跨年連升3周，期內12個交易日累飆1362點或6.3%。

全日成交額567.92億元，較上日減少約64.58億元。

國企指數收報9787點，升64點或0.7%。全周升176點或1.8%，跨年連升3周，累飆605點或6.6%。

恒指即月期貨收報22969點，升87點或0.38%，高水32點。

A股午後下挫，滬指收市跌0.21%；深指挫1.21%。兩市成交額約3837億元人民幣。

歐洲三大股市早段靠穩；美國道指期貨最新升16點，報19819。美國今晚將公布生產者物價指數(PPI)、零售銷售數據及11月企業庫存等。

藍籌股方面，騰訊(00700)升0.5%；中移動(00941)升0.6%；長和(00001)升0.5%；九倉(00004)升1.2%。金融股普遍靠穩，友邦(01299)升0.3%；平保(02318)升1%；國壽(02628)升0.9%；中行(03988)升0.6%；滙控(00005)升0.1%；中銀香港(02388)升2.1%。相反，建行(00939)逆市跌0.7%；長實地產(01113)跌1.1%；百麗(01880)跌2.3%，為表現最差藍籌。

此外，華潤電力(00836)今日升2.1%，全周累計升8.94%，為本周表現最好藍籌。相反聯通(00762)全周累計跌3.25%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

內房股：主要股份向好，萬科(02202)獲深圳地鐵以溢價買入華潤集團持股，H股曾升8.6%，收市升5.7%，為表現最好國指成分股，其A股升6.91%。另外，中海外(00688)創逾兩個月高，收市升1.5%，連升7日累升11.1%；融創中國(01918)創52周高，收市升3.8%；招商局置地(00978)升2.6%；旭輝(00884)升2.3%。

石油相關股：隔晚國際油價升逾1%，最新在亞洲時段續靠穩，「三桶油」升2.4%至3.6%，貢獻大市39點，中石化(00386)表現最好並創52周高。另外，中石化油服(01033)升1.3%；細股百勤油服(02178)升5.8%；巨濤海洋石油服務(03303)升1.7%。

商品資源股：煤炭股造好，神華(01088)升4.1%，為升幅最大藍籌；中煤能源(01898)升3.7%；兗煤(01171)升3.1%。里昂最新報告上調3股評級，當中神華獲升評級至「買入」，中煤能源和兗煤升至「跑贏大市」。個別商品資源股亦跑贏大市，中信資源(01205)發盈喜，收市升1.9%；馬鋼(00323)升3.2%；鞍鋼(00347)升2.5%。

汽車股：長城汽車(02333)發盈喜，曾見兩個半月高，收市升2.7%，全周累計升逾一成，為表現最好國指成分股。吉利(00175)升3.9%；華晨(01114)升1.9%。汽車零售商急升，和諧汽車(03836)升5.5%；正通汽車(01728)升6.1%；中升控股(00881)升8.5%；永達汽車(03669)升3.8%。不過，寶信汽車(01293)3連升後回吐1.3%。

焦點股份

恒騰網絡(00136)：尾段突插水，曾挫33%，收報0.285元，跌28.8%，為表現最差「港股通」股份。恒騰網絡午後於2時41分左右錄得6宗共5億股非自動盤成交(M盤)，每股作價0.365元，較昨日收市價低8.8%，涉資約1.83億元。

周大福(01929)：曾創52周新高，收市升6.9%，報6.97元。野村指出中港今年零售業有望見底，並上調周大福評級至「買入」，目標價7.63元。

龍傑智能卡(02086)：復牌急升，收市升15.5%，報2.61元。集團宣布，海航集團持股89.63%的HNA EcoTech Pioneer Acquisition按每股2.66元收購已發行股本約61.39%，總現金代價5.22億元。交易觸發全購，每股2.66元，較停牌前收市價每股2.26元有溢價約17.7%。

自動系統(00771)：過去三日急升三成半，收市急挫23.2%。集團公布，以供股價1.1元進行二供一，較昨日收市價1.9元，折讓42.11%。另外，集團又擬以初始換股價1.2元，發行本金總額最多3.5億元可換股債券。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。