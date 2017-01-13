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今日 15:55 港股直擊 即巿股評

【異動股】周大福創52周新高 獲野村叫買

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個別鐘錶珠寶股跑出，周大福(01929)曾升7%，見6.98元，創52周新高，最新升6.6%，成交額8040萬元。六福集團(00590)升3.2%；周生生(00116)升1.5%。

野村發表報告，指出中港今年零售業有望見底，今年會全面反映租金下調的好處。不過，行業整固將會持續，併購及收購活動仍會活躍，受惠低估值和低基數效應，部分零售商有望觸底反彈。該行上調周大福評級至「買入」，目標價7.63元。

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