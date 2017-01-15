即巿股評 港股直擊

讀者鄧小姐問：「內房股近期似有起色，本人持有粵海置地(00124)及龍湖地產(00960)，賬面仍要蝕一成，是否可持有？」

黃國英 豐盛金融資產管理董事

「我傾向建議將粵海置地止蝕，因為公司始終都是轉型，市場沒有那麼快有冒險的氣氛在這些股份上。當然，這些股份較少投資者參與，可能會較容易上升。但純粹以計數的角度來看，是很難計算，所以我建議不是輸很多就止蝕換馬。反而我覺得可繼續持有龍湖地產，即使不是最大型的內房股，但其公司規模亦不細。最後我會建議一隻股份留、一隻股份斬。」

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理

「中央去年底對房地產市場密集式出手，更於中央經濟會議強調「房子是用來住，不是用來炒」。預計今年政府仍會推出地域性調控措施，防止城市出現過熱，以保障經濟穩定增長。由於內房累跌不少，部分股份重現價值，吸引資金於低位博彈。先談粵海置地，該公司規模較少，但財務穩健，甚具潛力；不過交投欠奉，持貨者需要較大耐性。股價突破由去年6月延伸的下降軌，惟2.1港元為成交密集區，若持貨較多，可先沽出一半。龍湖地產去年首11個月累計實現合同銷售增長64.9%至804億元人民幣，提前達標。集團近年租金收入持續增長，出租率保持95%以上。展望一二線城市新建的購物中心，將成為收入增長動力，前景不俗。該股股價亦突破了下降軌，走勢轉好，暫可繼續持有。」

伊馬仕 信報投資研究部

「粵海置地前身為金威啤酒，2013年轉型內房業務；公司持有淨現金36.8億，較目前市值還要高，惟發展速度較慢，令股價走勢相對反覆。龍湖地產去年上半年業績錄得輕微倒退，令股價大致只維持在12.9至9.5元範圍上落。由於整體大市氣氛好轉，建議暫時繼續持有，不用急於只蝕。」

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