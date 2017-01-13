即巿股評 港股直擊

筆者於本周二(1月10日)晚上收到讀者健仔的電郵提問：「聶Sir好，本人最近留意到於2017年1月6日E-Kong(00524)發布特別股東大會的通告，有關建議更新一般授權配股的決議案。另參考中央結算系統(簡稱CCASS)持股記錄，發現上次配股後貨源未有釋出市場，我相信變相是楊俊偉的暗手增持，估計他現時佔權已近七成。論到今次額外配股，明義上是為錢，可是所得資金其實不多，可說是杯水車薪，根本不足已購買電動車來發展業務，但卻成為楊俊偉暗手增持之藉口。上次配股見於去年11月份，如此急於申請額外配股權，是否應再坐一會呢？我的成本價為0.65元。最後補充個人看法，以楊俊偉的人際網絡，相信絕對有能力籌集3億元來買電動車股權的。」

有關健仔的提問，我按其意思於文字上作了一點修飾，以便各位讀者明白他的提問內容，以我的理解，他買入此股和現時仍持股的原因，是基於認為集團的主席兼執行董事楊俊偉藉著配股暗中增持股份，言下之意是假手於人來持股，但提問中沒有寫到抱持這個觀點的理據何在，單從公開資訊筆者未能確認讀者推斷是否正確。另外，即或假設觀點正確，讀者估計楊俊偉現時佔權已近七成，這種看法我亦有所保留，按健仔提到於去年11月份之配股，規模約1.46億股，於11月18日收市後發布的配股完成公告顯示，楊俊偉個人持有4541萬股，其妻子呂麗欣持有約1.71億股，連同上述約1.46億配股貨，合計約3.62億股，相對現時已發行股數約8.75億股，計出佔權為41.38%。

存在矛盾的論點

若再追溯於2015年5月27日和10月9日分別完成的兩次配股，規模均約為1.04億股，如果假設都是楊俊偉擁有，並計入於11月28日買入651萬股，合計約5.77億股，佔權為65.93%，勉強與讀者寫到佔權已近七成的看法一致。然而，我想指出兩件事，其一是楊俊偉首次披露權益日期為2015年6月18日，申報增持1.10億股，連同已持有的2590萬股，合計近1.36億股。而首次配股完成日期為2015年5月27日，日期看來雖然接近，但於增持股份前他只有2590萬股，買入方法有兩種可能性，其一是在市場買入，那麼他在6月18日「大方地」向公眾披露增持1.10億股，何以要以假手於人的方式來收納約1.04億配股貨呢？其二是楊俊偉已有的2590萬股，從配股貨而來，那麼將餘下的7830萬股託管在他人手上，事隔不足一個月又披露增持股股份，兩者做法豈不是有矛盾嗎？

配售代理的啟示

另一件事有關配售代理，首兩次用上金利豐證券，第三次則用上民信證券，去年11月完成的配股，於CCASS顯示貨源就在民信證券手上，按此邏輯理應首兩次配股完成後，貨源就在金利豐證券手上，若是全然未有散貨，金利豐證券現時必須持有不少於2.08億股，但於今年1月9日CCASS顯示只持有不足1.44億股，差額約6400萬股，我認為是已被釋出市場的貨量。若筆者分析正確，首兩次的配股貨絕非全然為楊俊偉所操控。但若我的分析有誤，除非楊俊偉刻意將上述約6400萬股放於其他證券商，否則也會得出配股貨絕非全然為楊俊偉所操控結論。

觀點必須有根據

至於有關建議更新一般授權配股的決議案，正常解讀為有集資需要，不過按健仔的看法，又是楊俊偉增持股份的藉口。若實情的確如此，就是從2015年5月開始，楊俊偉便不斷注資到E-Kong，單是三次配股涉資已超過1.81億元，連同從2015年6月18日至2016年11月28日七度增持股份涉資超過1.48億元，合計超過3.29億元。而按昨天收報0.69元計算，此股的市值約6.04億元，以上述假設楊俊偉佔權65.93%，就是佔市值約3.98億元，現時賬面僅賺兩成。倘若讀者指出楊俊偉有強大的人際網絡屬實，如此大費周章假手於人來持股，仍是僅賺兩成，是否合邏輯呢？

聶Sir

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於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

上述內容給讀者予以參考，絕不構成任何買賣股份建議。