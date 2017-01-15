即巿股評 港股直擊

筆者對VTECH偉易達(00303)這個本地品牌既熟識又陌生，主要原因是從年輕時（偉易達成立於1972年）就知道一家專門以電子設備起家的本土品牌，之後偉易達不斷開發兒童電子教育類玩具產品亦在市場上建立起自家品牌的形象及消費群。四十多年來走的都是讓人感到敬佩的路，在最新財報出來後，筆者發現偉易達在開發中國市場上似乎還是有所保留。

年報指出公司的主要市場首位是北美（佔集團總收入48.3%，達4億7千多萬美元），其次是歐洲（佔集團總收入42%，達4億1千多萬美元），最後是亞太地區（佔集團總收入只有7.1%，近7千萬美元）。當中電子學習產品佔該區銷售利潤的34.9%，比承包生產服務的41.3%還要低。從數字上說偉易達似乎沒有對中國市場太過投入。對於中國這個過去十年不斷地富裕起來的國家，教育這個是屬於（國內統稱）「剛需」的市場，曾經就有一些市場分析報告說中國目前有約3.8億15歲以下兒童，佔總人口三分之一，而預計每年電子教育類產品的的潛在市場就有近3000億。尤其在二孩政策推出後，未來中國新生兒的數量將會以倍增加。市場數據顯示，國內城市家庭於教育上的開支佔65.5%，當中有56.5%家長將孩子的教育列為首要投資，如此龐大的市場需求，讓各大教育產品機構為之心動。全球最大的英國教育出版集團培生（Pearson）近來已積極在華與多家機構，開發網上電子教育產品。

對於本地品牌偉易達，筆者亦曾經查看過，其品牌在國內其實不是沒有知名度，近來亦有見其產品獲得某些國內網站票選為十大教育產品品牌。只是到底偉易達的算盤是如何計算，就要問問他們才知道。只是中國的發展速度是驚人的快上、亦可能很快（其實已經步入）放緩階段，如果在良機到來時錯過了切入，對於國內那些財大氣粗的品牌戶來說，要搶回他們手上的肥肉，恐怕要學互聯網概念，倒貼來搶用戶，到時真係「搶到都冇用」！

李建華