港股直擊

華人置業(00127)舉行股東會，主席劉鳴煒未有出席，該公司回覆傳媒查詢時表示，主席劉鳴煒未能出席是因為商務繁忙，並沒有其他原因，外界不要揣測。

對於劉鳴煒是否任林鄭月娥競選辦副主任，華置稱，要向劉鳴煒本人查詢，該公司並不干預他私人事宜。

關於大股東劉鑾雄婚後其太太陳凱韻會否加入華置董事局，該公司表示，暫未有此計劃，往後會再考慮。

對於大股東劉鑾雄對下任特首心水，劉鑾雄表示，對香港政治無認識。

劉鑾雄表示，其身體狀況已慢慢復元，現時均有上班，不過時間不長，主要處理私人業務。