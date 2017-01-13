即巿股評 港股直擊

噚晚美股玩過山車，道指一度顯著回落跌過百點，收市跌幅收窄，但都嚇到花旗啲缸邊友死死吓。皆因美股由侵侵當選至今升咗唔少，好多人都認為美股要跌一鑊甘甘地，講緊係坐一望二，道指小則跌一千點，多則跌二千點喎…….各股市升跌有好多原因，但阿Man就唔信升得多要跌，跌得多要升呢啲歪理。總之順勢而行就冇錯，唔需要成日估下一步會點，其實個市場會話你知點做，何必扮先知，去估未發生嘅事。

美股幾時要深度調整無人知，總之目前美股仍處於強勢，調整或有限，總前從技術走勢分析，目前美股仍未發出沽貨信號。港股呢個星期免疫力唔錯，外圍發生任何事，又或內地市場點跌都好，港股強勢依然

今日恒指高開報22879點，早段升幅有限，盤中低見22859點半日低位，其後又轉跌為升，一度升142點，見半日高位29971點。恒指半場報收22932點，升103點，剛好企番喺100日線(22908點)之上。

藍籌股幾乎全線向上，當中又以石油股表現唔差，「三桶油」發晒力，擺明要跑贏其他板塊。另外，內房股啱啱得到幾間鬼佬行齊齊唱好，今日內房股表現唔差，似乎有資流入追捧。阿Man一向認為內房股花多眼受有排揀，若然要揀梗係揀龍頭股，中海外(00688)、華潤置地(01109)等等。

萬科(02202)復牌公布今期深地鐵同萬科之爭告一段時，深地鐵將取代華潤成為萬科第二大股東，但仍有寶能跟恒大，萬科呢場爭增戰沒完了。今日暫時冇乜股好似介，估計呢期跑贏大市嘅衰鬼，主要是內房同本地股，呢兩個塊板已活躍咗成個星期，估計升勢下周仍何維持。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)