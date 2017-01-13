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今日 12:30 港股直擊 即巿股評

半日彈103點 內房石油股突出

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隔晚美國道指一度挫184點，其後回穩，低收63點。而港股昨日回吐106點後，今早反彈上100天線水平，但仍然受制兩萬三。板塊以內房和石油相關股表現較突出。

恒指高開50點，早段升幅收窄至30點，見22859點半日低，其後發力，曾升142點，見22971點，逼近昨日創出的逾一個月高，重上100天線(約22908點)水平，半日收市前回落。恒指中午收報22932點，升103點或0.5%，大市成交額313.05億元。

國企指數報9792點，升69點或0.7%。

A股半日個別發展，滬指升0.12%；深指跌0.07%。

藍籌股方面，騰訊(00700)升0.5%；中移動(00941)升0.4%；友邦(01299)升0.5%；平保(02318)升1.2%；中銀香港(02388)升1.6%；國壽(02628)升0.9%。相反，滙控(00005)跌0.2%；領展(00823)跌1%；長實地產(01113)跌1.3%；百麗(01880)跌2.8%為跌幅最大藍籌。

焦點板塊
內房股：主要股份向好，萬科(02202)獲深圳地鐵以溢價買入華潤集團持股，今早曾升8.6%，半日升5.6%為表現最好國指成分股，其A股升7.06%。另外，華潤置地(01109)升0.6%；恒大(03333)升0.8%；中海外(00688)創逾兩個月高，半日升2.4%，暫錄7連升；融創中國(01918)創52周高，半日升3%；招商局置地(00978)升2.6%。

石油相關股：隔晚國際油價升逾1%，最新在亞洲時段續靠穩，「三桶油」半日升2.2%至3.6%，貢獻大市36點，中石化(00386)創52周高，為上午表現最好藍籌。另外，中海油服(02883)升1.9%；中石化油服(01033)升2%；上石化(00338)升0.6%。細股方面，百勤油服(02178)升7.7%；宏華集團(00196)升2.6%。

焦點股份
長城汽車(02333)：半日跑贏大市，曾見兩個半月高，中午升3%。集團發盈喜，預期截至2016年12月底止全年業績，股東應佔淨利潤介乎100億元人民幣至106億元人民幣，按年增長24.1%至31.5%。大和資本最新維持長汽「持有」評級，上調目標價至8元。

龍傑智能卡(02086)：復牌急升，半日升15.9%，報2.62元。集團宣布，海航集團持股89.63%的HNA EcoTech Pioneer Acquisition按每股2.66元收購已發行股本約61.39%，總現金代價為5.22億元。交易觸發全購，每股2.66元，較停牌前收市價每股2.26元有約溢價17.7%。

自動系統(00771)：過去三日急升三成半，半日急挫19.5%，報1.53元。集團公布，以供股價1.1元進行二供一，較昨日收市價1.9元，折讓42.11%。另外，集團又擬以初始換股價1.2元，發行本金總額最多3.5億元之可換股債券。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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