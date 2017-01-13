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今日 12:13 中國財經 港股直擊

恒大傳表態不增持不控股萬科

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《財新網》引述消息人士透露，中國恒大(03333)曾在12月向深圳市委、市政府方面遞交書面報告，宣稱從大局出發，作出五點表態。

恒大在報告中表示，不再增持萬科(02202)；不做萬科控股股東；可將所持股份轉讓予深圳地鐵；也願遵照深圳市委、市政府安排，暫時持有萬科股份；後續堅決聽從市委、市政府統一部署，全力支持各種萬科重組方案。

萬科昨日公布，主要股東華潤及旗下全資子公司中潤國內貿易，將其合共持有的16.9億股萬科A股，佔萬科總股本15.31%，轉讓予深圳市地鐵集團，退出萬科股權爭奪戰。

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