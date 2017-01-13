即巿股評 港股直擊

噚日見到恒指倒跌，淡友們有無拍手先？收市時連條100天線都守唔番，係咪即刻開香檳呢？本來打算貪多一百幾十點先至嚟個Put，誰不知貪都唔比你貪，按5分鐘圖睇，個市由大約朝早11點15分約22936點開始就向下沉，係呢個位基本上啲技術分析只係處於中軸室接近超買嘅水平，聲都唔聲就係咁碌落去，恒指Put(12339)真係喺褲袋但攞唔切出嚟；結果只係齋坐旁觀。

今朝早起身睇電視時，第一時間唔係望住右下角外圍做緊咩數，而係望左上角個溫度，今日得15至17度，新界地區(即係我)仲有低多兩、三度。著緊件褸準備出門口時望吓電視機右下角，見到日股升70幾點；跟手喺地鐵上連海都未過港股就做完U盤，開報22879點，升50點。

返到公司，恒指二話不說又爬番上條100天線(22908點)，呢啲得而復失再失而復得嘅線，坦白講再穿插多幾吓就意義不大；反觀見到下方嘅10天線(22523點)終於升穿埋條50天線(22445點)，第二個黃金交叉終於出現，同時MACD亦已經出現「雙牛」訊號；不過，用於短線嘅SlowSTC(14,3)嘅%K線(95.14)跌穿咗條%D線(96.51)，其實反映大市缺乏上升動力。

依家10點27分，恒指高位做緊22971點，同噚日嘅高位一模一樣，假如今日全日高位就係22971的話，技術上恒指做咗「平頂」出嚟；再夾埋噚日同前日個兩條陰陽燭所形成嘅「穿頭破腳」，雖則喺23000至23099點有1176張期指嘅熊證重貨，而23100至23199點仲有1758張期指等緊，大拿拿夾埋有成2934張期指係度，班大戶又點會咁輕易放過呢？只係23000點前呢個阻力都真係不容忽視咁解。

如果硬要串連呢個故仔，有機會變成：恒指由上年112月28日低位21488點至近日高位22971點，累升1483點，連穿10、20、50及100天線兼造出「V」型反彈走勢，惜累升過多，大市再上行嘅動力減少，調整將會出現(亦同時解釋到點解有咁多貼價熊證入定貨等大市轉彎下行)；不過大市可能只係出現小型調整，事關「小型調整」係可以吸引到更多貼價熊證入場，言則23000至23099點同埋23100至23199點嘅熊證貨量將會愈來愈多，一不留神或完成所謂的「小型調整」後就反方向再將熊仔來個大屠殺。

若然大戶個據本真係咁編排嘅話，咁老散做咩好？貫徹穩打穩紮嘅宗旨同策略，做個觀眾或paper trade好過，反正天氣咁凍，斟杯熱茶暖吓身算啦，持盈保泰好過臨新年前撻Q嘛。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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