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今日 10:21 港股直擊 即巿股評

【異動股】自動系統插21% 大折讓供股和發行換股債

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自動系統(00771)過去三個交易日大幅急升三成半，今早裂口急插，暫時最多跌21%，見1.5元，最新跌18.4%，成交額956萬元。

集團公布，按二供一的基準發行1.75億至1.76億股供股股份，淨集資1.89億至1.9億元，供股價1.1元較昨日收市價1.9元，折讓42.11%。

另外，集團又擬以初始換股價1.2元，發行本金總額最多3.5億元之可換股債券。一經轉換佔擴大後以發行股本35.7%(計及供股發行股份)。

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