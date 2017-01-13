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今日 09:32 即巿股評 港股直擊

【個股分析】濰柴動力目標14.6元

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恒指昨日輕微高開21點後回落，下午曾低見22,751點，收市跌106點，收報22,829點，大市全日成交額632.53億元，滬、深港通南下交易淨流入金額分別為3.6億及3.9億元人民幣。港股由去年最後一周起步，至今已累積上升達1500 點，在高位稍作回吐實屬正常情況，加上近期大市成交量已逐漸增加，這反映有基金開始追貨，建議可候恒指回落至22500點後部署入市。

選股方面，可留意濰柴動力(02338)，該公司為內地重卡引擎龍頭，今年今年內地基建投資將加快推出，間接提升重卡需求，對其發展有利。去年首三季濰柴收入按年增15.3%，至628.9億元人民幣；純利則急升44.3%，至15億元人民幣。若單計第三季，純利更按年升近5.2倍，至4.5億元人民幣。

此外，濰柴近年也加強海外收購，其德國子公司KION，新近便以約21億美元收購德國物流科技公司Dematic，預計來自子公司的收入將持續增加，這有助提升整體盈利。近期股價走勢開始回勇，可候調整吸納，建議12.7元買入，目標14.6元，跌穿12.2元止蝕。

麥振威
證監會註冊編號:(AEK 141)
富昌金融集團聯席董事
＊　筆者無持有上述股份任何權益

 

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