港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數低收，夜期和ADR預示港股昨日5連升斷纜後，今早或欠方向，市場觀望即將出台的多個數據。個股方面，內房龍頭萬科(02202)今早復牌。

道瓊斯工業平均指數收市跌63點或0.32%，報19891；標準普爾500指數跌4點或0.21%，報2270；納斯特綜合指數跌16點或0.29%，報5547，7連升告終。

美國勞工部公布，截至1月7日止當周，美國初領失業救濟金人數為24.7萬人，按周增加1萬人，勝市場預期。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元收報63.87元，跌0.08元；國壽(02628)ADR收報21.23元，跌0.12元；中石油(00857)ADR收報6.18元，升0.06元；中海油(00883)ADR收報9.86元，升0.13元；中石化(00386)ADR收報5.94元，升0.06元；中移動(00941)ADR收報84.9元，升0.05元；聯通(00762)ADR收報8.86元，升0.03元。

ADR港股比例指數收報 22863點，升 33點或0.15%。夜市期指收報22829，跌53點，與昨日恒指收市平水。恒指昨收報22829點，跌106點或0.46%，5連升告終，並失守100天線(約22909點)水平。

內地今日將公布去年12月進出口與貿易數據。而美國今晚將公布生產者物價指數(PPI)、零售銷售數據及11月企業庫存等。

焦點板塊

內房股：深圳地鐵與華潤集團簽訂協議，深圳地鐵擬以371.71億元人民幣收購華潤集團所持萬科A股，佔總股本15.31%，每股作價22元人民幣，成為萬科主要股東，萬科AH股今早復牌。另外，《財新網》進一步引述消息指，持有萬科14.07%的中國恒大(03333)， 在監管部門出手處罰恒大人壽後，可以將持股轉讓予深圳地鐵，聽從市政府安排。另外，多家內房公布去年全年銷售表現，包括：華潤置地(01109)、深圳控股(00604)、招商局置地(00978)和綠地香港(00337)。

焦點股份

龍傑智能卡(02086)：今日復牌，集團獲海航集團持股89.63%的HNA EcoTech Pioneer Acquisition按每股2.66元收購已發行股本約61.39%，總現金代價為5.22億元。交易觸發全購，每股2.66元，較停牌前收市價每股2.26元有約溢價17.7%。

中信資源(01205)：發盈喜，料截至去年12月底止全年業績虧轉盈，將錄得股東應佔溢利；2015年則錄得股東應佔虧損61.05億元，每股虧損77.63仙。

海信科龍(00921)：發盈喜，預期截至2016年12月底止全年業績，股東應佔淨利潤10.44億元(人民幣‧下同)至11.6億元，按年增長80%至1倍。該公司稱，利潤增加主要原因是收入按年增長，毛利率提升。

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