重要通告 港股直擊

龍傑智能卡(02086)宣布，海航集團持股89.63%的HNA EcoTech Pioneer Acquisition，以每股2.66元向主席兼控股股東崔錦鈴、聯席行政總裁黃智豪及黃智傑，及黃智傑配偶陳尚盈，購入共1.96億股或61.39%股權，總現金代價5.22億元。

根據收購守則，海航將提出強制性無條件現金要約，每股現金2.66元，較停牌前(9日)收市價每股2.26元溢價約17.7%。要約涉及1.23億股，涉及總代價3.28億元。

龍傑智能卡今早復牌。