即巿股評 港股直擊

隔晚美股造好，港股5連升累飆801點後，恒指昨天高開21點，但衝上22971點高位後便無以為繼，其後倒跌且跌勢頗急，最多挫183點， 尾市略為回穩，最終收報22829點，跌106點(0.5%)，成交632億元。近月持續跑輸的國指收報9723點，微跌10點(0.1%)。雖然兩大指數回軟， 但自去年底至今仍錄得不俗升幅。相較指數，港股的整體表現則被比下去。

本報EJFQ數據顯示，反映近2000隻港股股價高於50天線比率的中線市寬，於1月5日升越30%至40%支持區後，經過5個交易日仍未能重越50%強弱分界，可見反彈力度偏弱；更令人憂慮的是，顯示大市長期趨勢的長線市寬(股價高於250天線股份比率)在今次恒指升浪中沒有明顯改善，最新讀數僅為53.2%，與牛熊分界僅差約3個百分點。

從EJFQ系統內主要指數周線輪動圖(無基準)可見，恒指的相對動力有止跌回穩跡象，惟相對表現仍處於下降狀態(向左方移動)。行業寬度也顯示，近八成(19個)板塊的成分股股價高於50天線比率皆低於50%；居榜首的銀行板塊比率也不足80%，進一步確認目前港股市底虛弱的事實。

情況更不妙的是，象徵大市趨勢正面或負面股票比例的EJFQ綠紅比率，自去年12月中旬起掉頭下跌，雖然指標近日有喘定跡象，但最新讀數明顯低於0%水平，報-19.4%，代表大市趨勢負面(即紅燈股)的股份多於趨勢正面(即綠燈股)的數目。根據以往經驗，當綠紅比率低於「零」，港股甚少能出現大幅向上突破。

技術走勢方面，恒指昨天高開後缺乏支持，不但結束5連升，且100天線(22909點)得而復失， 並繼續在22900至23000點大型成交密集區，以及回調反彈50%(約22926點)的阻力位以下水平爭持。EJFQ信號圖表顯示，恒指的勢頭能量自去年11月16日由一格綠色突變成4格紅色，迄今已連續第38個交易日「見紅」，比去年4月底恒指挨近20000點時的情況更要壞得多【圖】，相信不易在十天八天內扭轉劣勢。

綜合上述分析，恒指和整體大市市底偏弱，短期缺乏上升動力。然而，反映強勢股買盤的強勢股指數過去3天稍為回升，反映弱勢股沽壓的弱勢股指數則持續回落，強弱勢股指數表現雙雙改善，有助大市以至恒指維持上落市局面，暫無大跌風險。

值得留意的是，從2002年至今的恒指月線圖可見，恒指大部分時間在迴歸線加、減兩個標準差內運行。自2015年大時代至今，恒指便在此區間內上落。

按此推算，恒指今年全年波幅將為18800至24400點左右。以昨天收市價計，即使恒指短期內能向上升穿23000點阻力，年內的潛在升幅亦不過7%。因此，在上述多個指標(或港股市底)明顯轉強之前，投資者宜趁反彈逐步降低港股倉位，增持現金再作部署。

信報投資研究部

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