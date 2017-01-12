港股直擊 即巿股評

踏入2017，港股整體表現與去年12月可以說是天淵之別。恒生指數雖然未見成交大增，但指數於短短兩周大升近千點，氣氛好轉，感覺上投資者對輪證部署亦較為踴躍。

回顧2016年，很多行家也說股票難做，輪證成交亦只屬一般，單看窩輪成交，由2016年1月的3,500億元成交，跌至2016年12月的1,746億元成交，跌幅足50%，當中以ETF相關之窩輪成交跌得最慘，由年頭1月的150億元，跌至12月時只剩15億元，跌足9成。

至於牛熊證方面，全年平均每月成交大致1,130億元左右，除了剛剛12月時因假期關係成交跌至751億元外，基本上牛熊證成交整體每月平穩，當中主要是指數牛熊證，佔比達9成以上，但到了最後一季，股份牛熊證佔比有提升，12月份股份牛熊證佔牛熊證成交8.5%。

外滙輪料獲更多關注

最後值得一提，是外滙窩輪的成交。雖然外滙輪只佔整體成交的極少數，但由於沒有高頻交易系統參與，所有成交均由散戶投資者建成。2016年全年外滙成交有高有低，其中6月英國公投，和11月美國大選時，外滙輪成交亦是去年的高位，每月有逾3,500萬元交易，可見市場上亦有捧場客透過股票戶口於港交所平台上買賣外滙。2017年短短兩周，外滙波動頻繁，加上人民幣滙率變化，預期今年外滙輪會更多人留意，大家不妨多到法巴網站，瀏覽有關外滙輪的資料。

法國巴黎銀行上市衍生產品部執行董事 黃集恩

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