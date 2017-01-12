港股直擊 即巿股評

今日有5隻新股上市，整體表現向好，惟走勢波動。

沙發生產商慕容控股(01575)開報1.26元，最低見1.19元，最高見1.65元，收報1.4元，較招股價1.05元，高0.35元或33.3%，成交約8083萬股，成交額約1.1億元。不計手續費，每手2000股賺700元。

億仕登控股(01656)開報1.60元，最低見1.32元，最高見1.63元，收報1.38元，較招股價1.25元，高0.13元或10.4%，成交約1億股，成交額約1.5億元。不計手續費，每手2000股賺260元。公司為綜合工程解決方案供應商。

九台農商銀行(06122)開報4.65元，最低見4.63元，最高見4.94元，收報4.87元，較招股價4.56元，高0.31元或6.8%，成交約2312萬股，成交額約1億元。不計手續費，每手1000股賺310元。

縱橫遊控股(08069)在創業板首掛，開報0.90元，最低見0.86元，最高見0.96元，收報0.91元，較招股價0.8元，高0.11元或13.8%，成交額約1.3億元。不計手續費，每手5000股賺550元。

樂嘉思控股(08415)以配售形式於創業板上市，開報2.60元，最高見2.61元，較配售價0.255元高逾9倍，惟之後急回，最低見0.58元，收報0.70元，較招股價0.255元，高0.445元或1.7%，成交約1330萬股，成交額約1248萬元。不計手續費，每手10000股賺4450元。樂嘉思為本港室內裝潢及工商物業翻新服務承建商。

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