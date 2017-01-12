港股直擊 即巿股評

特朗普昨晚舉行當選美國總統後首個記者會，內容未有驚喜。港股連升5日累漲800點後，今日終於斷纜，恒指收市挫百點，失守100天平均線。

隔晚美股道指收升98點，恒指今早高開21點，甫開曾倒跌51點，其後再拗腰升36點，高見22971點，再創去年12月8日以來逾一個月新高，惟兩萬三關前有阻力，之後沽壓增加，半日跌62點。午後跌勢轉急，2時半左右，恒指最多跌183點，低見22751，明顯低於100天線(約22909點)。尾市跌幅收窄，收市報22829，跌106點或0.46%。

國企指數報9723點，跌10點或0.1%。

即月期指收報22882，跌92點，高水53點。

大市全日成交632.53億元，較上日少逾9%。市場觀望美國聯儲局主席耶倫在本周稍後時間發表講話。

內地股市再度低收，上證指數收報3119點，跌17點或0.56%，連跌三日；深成指跌0.82%。內地將於明日公布上月進出口數據。

大市全日上升股份約590隻，下跌股份約770隻。藍籌股跌多過升，騰訊(00700)昨日見兩個月高，今日午後曾回吐2%，收市跌1%，拖低恒指24點。港交所(00388)亦跑輸，跌0.9%。藍籌地產股個別走，新地(00016)升0.7%，連升10日；長實地產(01113)跌1.9%。聯想集團(00992)見逾兩個月高位，收升2.2%，為表現最好藍籌。

焦點板塊

濠賭股：全線回吐，金沙中國(01928)跌2.5%，為表現最差藍籌；銀娛(00027)跌2.2%。投行聯昌國際(CIMB)調低多隻濠賭股評級，銀娛及金沙評級降至「持有」。此外，澳博(00880)跌3%，永利澳門(01128)亦跌近3%。

軍工及航天股：憧憬行業將混改，今日逆市有炒作。中航科工(02357)升3.4%，成交急增。中船防務(00317)升3.8%；中國航空工業國際(00232)升7.4%。中國航天萬源(01185)升3.4%。航天控股(00031)升3%。

內房股：多股逆市造好。近日獲大行重新看好的中海外(00688)連升第6日，收市升1.1%。保利置業(00119)抽升7.3%，創52周新高。恒大(03333)升1%。粵海置地(00124)升7.1%。

新股：5隻新股今日上市，表現波動。慕容控股(01575)收報1.4元，較招股價高出三成三。億仕登控股(01656)收高約一成。九台農商銀行(06122)高收近7%。創業板縱橫遊控股(08069)收報0.91元，較招股價0.8元，高近一成四。樂嘉思控股(08415)早段曾較配售價0.255元高出逾9倍，收市僅高約1.7倍，報0.7元。半新股方面，太平洋酒吧(08432)上市翌日急吐16%。奧傳思維(08091)大跌四成，為最大跌幅港股。

焦點股份

酷派集團(02369)：見逾一個月高位，收升3.7%，成交活躍。樂視創始人賈躍亭接受《騰訊財經》專訪，表示未來幾個月內可以逐步解決資金問題。

普拉達(Prada)(01913)：創逾一年高位，收市升7.6%，報31.25元。

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