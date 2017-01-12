即巿股評 港股直擊

「侵侵」噚晚記招，期間美股同整個投資市場，包括滙市都金市都波動，佢講話技巧遠不及奧巴馬，一味燥底鬧完又鬧，搞到佢一開口，本來再一次逼近二萬點嘅道指又褪番落嚟。至於港股連升5日後，都預咗要抖抖氣，恒指高開21點，好快已倒跌51點，其後再掉頭再升見22971點高位。不過半日收市前大市轉弱，恒指一度跌84點，見22850點半日低，呢個亦係短線支持位，因為噚日大部份時間都冇穿過22850點。恒指中午收報22872點，跌62點或0.3%，100日線得而復失，估計要喺呢條100日線爭扎一吓。

雖然唔少缸邊友嗌沽，認為個市升過籠甚至玩完，阿Man信自己對眼，暫時睇唔到任何指標要沽，講過大趨勢係升，逆市唔做淡去螳臂擋車，寧願等位再買。呢期騰訊(00700)係火車頭，港股成也QQ，敗也QQ，今日騰訊跌，港股亦被拖低。有大行唱好，地產股有資金追捧，短期唔會咁易跌。至於之前博命反彈嘅濠賭股，今日有獲利沽食糊盤，難免沽壓，但相比起之前嘅超低價，依家止蝕都大把位。

慕容背後有人發功

5隻新股今日上市，慕容控股(01575)半日收報1.52元，較招股價1.05元，高44.8%；億仕登控股(01656)中午收報1.33元，較招股價1.25元，高6.4%；九台農商銀行(06122)報4.9元，較招股價4.56元，高7.5%。主板係咁上下，慕容升咗四成咁多，肯定背後有人發功。至於傳聞有內地大孖沙入股嘅創業板縱橫遊控股(08069)報0.88元，較招股價0.8元，僅高一成，可能呢兩日要收收緊貨，似乎想收吓貨先，無理由創仔股升得一成咁少，無五成升幅點見人，短線可留意，睇睇個支持位喺邊有作打算。另一創仔樂嘉思控股(08415)收報0.88元，較配售價0.26元，高2.38倍，咁嘅成績先似係創仔新丁。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)