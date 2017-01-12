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今日 11:15 即巿股評 港股直擊

【輪證贏家】恒指Call Put做定兩手準備

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噚日恒指實係威，22800點起跑後，跑到終點見22900點樓上，而噚日隻恒指Call(14227)全日升咗逾兩成(其實都係七格啫，只係佢base細)，應該都夠幫補吓新年封利是啲錢掛。

今朝早睇電視等夠鐘出門口時，見到日股跌緊百零點，心諗：個市今日仲唔插？又唔係喎，坐地鐵時港股做完個U盤報出嚟係升71點，開報22956點，連噚日講嘅第二道阻力，即係黃金比率0.236(22927.704點)都穿埋，依家得返最後一條阻力位，就係個「V」型反彈頸線23076點。

開恒指牛熊證街貨圖睇，其實個圖大致上同噚日，甚至上個星期都係差不多，熊證的話重貨位係23100至23199點，呢度有相當於1809張期指；再向上數多100點，即係23200至23299點，呢度都有相當於1095張期指嘅重貨係度，而呢兩個100點嘅範圍嘅期指張數仲有增加嘅跡象，即係話大家都轉注買沽，而且仲要係好貼價個隻。

咁博做咩？你唔見坊間已經有唔少大行報告或者分析員都話：個市升咗咁多日，穿埋條100天線，都係時候要跌架啦。坦白講，我都係咁諗，如果唔係早兩日唔會話搵隻恒指熊(62282)走去試水溫；不過到依家呢一刻為止，我相信我同大部份人一樣，都係等跌嘅，and that's why噚日搵隻恒指Put(14137)傍身。

拎完公司派嘅利是封之後，轉開恒指5分鐘圖嚟睇，今朝個市升又升唔起，跌又跌唔落咁，原來個市被條250分鐘線(5 x 50線，10點29分報22906點)支持住；就算我拆到去睇3分鐘圖，個市都係被條300分鐘線(3 x 100，10點30分報22906點)托住。不過，不論係3分鐘圖定係5分鐘圖，都已經見到SlowSTC(14,3)開始完成由今朝開市衝上去之後下跌嘅動作。再返去日線圖配保歷加通道去睇，其實噚日恒指已經頂咗上保歷加通道頂，咁今日恒指好明顯繼續頂住個頂啦，不過保歷加通道口同步擴闊。老老實實，恒指現價咁近嗰兩個重貨位，都真係幾難相信班大戶上完條100天線(22910點)就轉彎向下行。

恒指Call(12403)，行使價23000點，認為繼續有得上兼要繼續開Call嘅就採取逐步逐步貪嘅策略；與此同時，都要有心理準備貪完之後個市就落大雨，所以恒指Put(12339)，袋住先。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]

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