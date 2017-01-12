港股直擊 即巿股評

華南城(01668)股價急漲13.4%，見1.86元逾3個月高，現升7.9%，成交額3230萬元。

集團宣布，聯席主席兼執行董事鄭松興向深圳上市的中洲控股(000042.SZ)出售23.2%已發行股本，中洲控股將成華南城最大單一股東。

每股作價為2.05元，較昨日收市價1.64元溢價約25%，收購總代價38億元。

鄭松興將繼續留任華南城聯席主席兼執行董事的職位最少3年，並可按公司章程細則輪席膺選連任為董事。

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