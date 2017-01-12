即巿股評 港股直擊

恒指昨天呈「先低後高」走勢，升至22900水平牛皮，全日波幅177點。恒指收報22935.35點，升190.5點或0.84%，成交金額 697.97億元。國指收報9733.9點，升69.71點或0.72%：上證收報 3136.75點，跌24.92點或0.79%；港股走勢繼續優於A股。

恒指呈2連陽走勢，收市水平升破100 SMA (約22909)，創自去年12月9日以來之高位。恒指收市水平也升穿保歷加通道的頂部，14天RSI升至66.261點，都反映市況有超買跡象。然而，全日上升股份只有767隻，升勢未算全面。

內地媒體報道指中國人民保險集團(01339) 副董事長王銀成於1月9日被有關部門帶走調查，消息或影響該股及其同系中國財險(02328)，以至其他內險股。

美國候任總統特朗普在當選後首次舉行新聞發布會，重點如下：

將卸下其在特朗普集團中擔任的所有職務，但不會出讓所有權；

首次承認俄羅斯駭客曾干擾美國大選；但他與俄羅斯沒有生意關 係；上任後，俄羅斯不會對美國發起駭客攻擊並且會更尊重美國；

奧巴馬醫保體系的廢止和替換應該同步進行；

將對搬離美國的企業課以重稅；

希望墨西哥邊境建牆能行動起來，墨西哥將以後期付款方式為邊 境牆買單。

雖然特朗普並未有提及市場關心的財政政策及貿易政策，但美股三大指數仍向好，惟生物科技及醫藥股下跌，原因是特朗普指行業需要改善藥品競價機制。今早亞太股市個別發展，夜期下跌而ADR向好，兩者背馳，料恒指走勢偏淡，在23000大關前有阻力。

個股介紹：

中國金茂(00817)的主要業務為在中國從事物業發展，物業投資及管理，以及經營酒店。

集團日前發表公告，指去年全年累計取得物業簽約銷售額374.64億元人民幣，按年增長34.73%，累計簽約銷售建築面積147.29萬平方米，按年增長33.54%。在截至去年12月31日，集團已錄得已認購(未簽約)物業銷售金額共計41.4億元人民幣。集團另發行及配售5億美元年息5.75%的次級擔保永久資本證券，發行價為本金額99.523%，預計淨籌4.96億美元，所得用作尚未償還債項的再融資、營運資金及其他一般公司用途。

近日中國金茂股價向好，成交增加，可予留意。股份昨收 2.25元，上望 2.4元，止損設於 2.11元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。