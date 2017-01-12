港股直擊 即巿股評

大華繼顯(香港)高級技術/量計分析師邵玉鳴表示，信和置業(00083)股價昨日裂口上升，並突破11月下跌裂口頂部12.48元，以陽燭形態及強勁成交量收於12.80元。

他續稱，基於看漲趨向指標(DMI)走強，及淨值成交量指標(OBV)測試其延伸水平阻力線，相信股價將首先測試13.14元附近的密集區。

邵玉鳴相信，倘突破此阻力位，股價將測試52周高位14.10元。

他補充，預期有關目標將在約1個月達到。

股價周三升0.40元或3.23%，收報12.80元。