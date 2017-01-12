港股直擊 即巿股評

港股連升5日累飆800點，不過技術上仍未進入超買水平，今日有力上試23000點水平，新股市場升溫值得留意。

隔晚美股三大指數集體上漲。納指升11點或0.21%，報5563.65點，連續第五個交易日創收市新高。道指升98點或0.5%，報19954點，及時重上10天及20天線滙聚之上。標普500指數升0.28%，報2275點。

美國候任總統特朗普召開了在7月份後的第一個正式新聞發佈會，他在會上否認俄羅斯敲詐勒索了他，他同時詳細說明了將如何處理利益衝突問題。關於美國經濟，特朗普表示，美國經濟表現十分活躍是好事；將對離開美國的企業徵收高額邊境稅，又重申美國必須讓製藥行業重新回到美國。有華爾街分析認為，如果特朗普的新聞發布會不能為市場提供方向，那麼美股高位整固行情將延續到下周五特朗普就任美國總統之時。

另一方面，周四周五兩天有包括聯儲局主席耶倫在內的多位聯儲官員講話。周五美國將公布重要的零售銷售數據。

美元對各種主要貨幣下跌，主要是因為美國候任總統特朗普在當選後首個記者會上沒有詳細講及他的經濟財政政策，市場人士感到失望。市場人士認為，特朗普的經濟財政政策將會刺激通脹升溫。那邊廂，金價則升至近七個星期高位。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報64.13元，較本港上日收市升0.28元。國壽(02628)ADR收報21.56元，升0.01元。油價略為反彈，中海油(00883)ADR收報9.99元，升0.15元；中石油(00857)ADR收報6.21元，升0.04元；中石化(00386)ADR收報5.91元，升0.04元。中移動(00941)ADR收報85.04元，升0.04元。

ADR港股比例指數報23003，較周三恒指收市升67點或0.29%。恒指昨日午後一度升199點，見22944點，收報22935點，升190點或0.8%，為去年11月1日以來、逾兩個月收市新高，連升5日累飆800點，且稍為升穿100天平均線(約22909點)。恒指14天RSI最新為66.26，技術上仍未超買，短期阻力參考創去年12月8日高位23076點附近水平。

內地股市表現遜色，創業板指數更連跌五日，正處尋底走勢。另外，內地將於明日公布上月進出口數據。

焦點股份

新股市場再度活躍，今日將有4隻新股掛牌上市，料惹來一定炒作。縱橫遊(08069)在輝立交易場暗盤收報0.94元，較0.8元招股價高17.5%。至於沙發生產商慕容控股(01575)暗盤漲近兩成。另外，綜合工程解決方案供應商億仕登控股(01656)暗盤表現亦造好，暗盤價較招股價高逾三成。內地東北最大農村商業銀行九台農商銀行(06122)暗盤表現略嫌失色，輝立場暗盤僅微升。

丘鈦科技(01478)：發盈喜，預期截至去年底止全年純利按年增長逾50%，2015年同期溢利為1.02億元人民幣，盈利大增主要由於攝像頭模組銷售數量按年大幅增長及平均銷售單價有所提升等。