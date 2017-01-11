新股市場再度活躍，明日將有4隻新股掛牌上市，於上月前夕，各新股表現理想。
從事旅行社業務的縱橫遊(08069)暗盤收升，耀才證券新股交易中心資料顯示，其暗盤價高見1元，較招股價0.8元，上升0.2元或25%，收報0.92元，升0.12元或15%，按每手5000股計算，未計手續費，一手賺600元。輝立交易場資料顯示，縱橫遊暗盤收報0.94元，升17.5%，每手賺700元。
至於沙發生產商慕容控股(01575)暗盤漲近兩成，耀才新股交易中心資料顯示，慕容暗盤價以高位1.25元收市，較招股價1.05元，上升0.2元或19.05%，按每手2000股計算，未計手續費，一手賬面獲利400元。輝立交易場資料顯示，慕容暗盤亦以高位1.25元收市。
另外，綜合工程解決方案供應商億仕登控股(01656)暗盤表現亦造好，耀才新股交易中心資料顯示，億仕登暗盤價高見1.72元，較招股價1.25元，升37.6%，收報1.65元，升0.4元或32%，按每手2000股計算，未計手續費，一手賬面獲利800元。輝立交易場資料顯示，億仕登收報1.66元，升32.8%，一手賺820元。
內地東北最大農村商業銀行九台農商銀行(06122)暗盤表現略嫌失色。輝立交易場資料顯示，九台農商行暗盤開市報4.57元，較招股價4.56元升0.22%，並以全日高位收市，按每手1000股計算，未計手續費，一手賺10元，而耀才新股交易中心，暗盤期內未錄得成交記錄。
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