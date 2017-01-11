今日 18:54
重要通告
港股直擊
光大證券(06178)公布，2016年12月淨虧損7305.93萬元(人民幣‧下同)，11月則錄得淨利潤2.87億元。
12月營業收入4.98億元，按月下跌20.97%。
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習廣思
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