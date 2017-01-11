港股直擊

「滬港通」南下投資港股的105億元人民幣「港股通」額度，全日額度剩餘100.93億元人民幣，用4.07億元或3.9%。

保利置業(00119)股價今日升7.1%，為表現最好滬市「港股通」股份。利標品牌(00787)股價今日跌6%，為表現最差「港股通」股份。

「深港通」南下投資港股的105億元人民幣「港股通」額度，全日額度剩餘100.75億元人民幣，用4.25億元或4.05%。

酷派集團(02369)股價今日升9.5%，為表現最好「港股通」股份。利標品牌為表現最差深市「港股通」股份。