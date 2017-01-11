港股直擊 即巿股評

特朗普時代即將降臨，外圍市場持觀望態度，隔晚美股三大指數個別走。而港股連升4日後未見疲態，今日突破100天線阻力，上試兩萬三水平，創逾兩個月收市新高。

恒指高開71點，早段升幅收窄至22點，見22767點為全日低，其後發力向上，曾升196點突破100天線(約22909點)水平，見半日高，中午升154點，午後一度升199點，見22944點，創去年12月8日以來新高，進一步逼近兩萬三。恒指收報22935點，升190點或0.8%，為去年11月1日以來、逾兩個月收市新高，連升5個交易日，累飆800點或3.6%。大市今日上升股不足750隻，下跌股亦有逾650隻。

全日成交額697.97億元，較上日多約75.1億元，逾超過3周以來新高。

國企指數收報9733點，升69點或0.7%。

恒指即月期貨收報22974點，升235點或1.03%，高水39點。

A股偏軟，滬指跌0.79%；深指跌0.88%。兩市成交額約4046億元人民幣。

歐洲三大股市早段個別發展；美國道指期貨最新跌15點，報19772，市場觀望美國候任總統特朗普將於當地時間星期三舉行當選後首個記者會。

藍籌股方面，騰訊(00700)升1.4%；中移動(00941)升1.1%；滙控(00005)升0.8%，3股貢獻大市69點。中資金融股造好，建行(00939)升0.7%；工行(01398)升1.1%；國壽(02628)升2.1%。另外，長和(00001)升1.4%；百麗(01880)升2.8%。相反，聯通(00762)升1.9%，為跌幅最大藍籌；中石化(00386)跌0.5%；旺旺(00151)跌1.8%。

焦點板塊

地產股：中港地產股續見支持，本地薑方面，長實地產(01113)升2.4%；新世界發展(00017)升2.9%；新地(00016)升1%；信置(00083)升3.2%為表現最好藍籌。內房方面，華潤置地(01109)升1.8%；中海外(00688)獲高盛列入「確信買入」名單，收市升1.8%；保利置業(00119)和融創中國(01918)創52周新高，收市分別升7.1%和2.1%；富力地產(02777)升2.6%。

汽車股：昨日全線造好，今日個別股份表現突出，華晨(01114)創52周高，收市升1.8%；長汽(02333)升2%；廣汽(02238)升2%。零件商耐世特(01316)組合營研發自動駕駛操控，連續兩日攀升，收市升4.7%；敏實(00425)升2.2%；天能動力(00819)升1.5%。零售商寶信汽車(01293)升5.4%；中升控股(00881)升3.8%。

資源股：鋼鐵股跑贏大市，馬鋼(00323)升6.3%，其A股升1.01%；鞍鋼(00347)升6.8%，其A股升0.91%。中國鋼鐵工業協會昨日召開會議，提到中央明確把淘汰落後產能，特別是徹底清理「地條鋼」作為今年去產能工作重要內容。另外，江銅(00358)升4.4%；洛鉬(03993)升3.1%；中國宏橋(01378)升2.2%；中煤能源(01898)升2.1%。

焦點股份

中國建築國際(03311)：收市升6.6%，報12.26元，成交額1.85億元。集團2016年全年累計新簽合約額約837.7億，按年增19.52%，完成全年目標，而2017年新簽訂合約額目標不低於900億元。

丘鈦科技(01478)：曾創上市新高，收市升6.5%，報4.9元，成交額過億，連升6個交易日。集團昨日公布去年第四季出貨量，鏡頭模組出貨量5999.4萬件，按年升72.9%；指紋識別模組出貨量1642.1萬件，按年飆升近2345倍。

Prada(普拉達)(01913)：曾創逾10個月高，收市升3.8%，報29.05元，成交額2.77億元。股份今早錄一手200萬股交叉盤，每股作價29.125元，涉及5825萬元。

卓珈控股(08358)：上市第二日，見5.05元新高，收市升16.5%，報4.6元，較配售價0.8元高4.8倍，成交活躍。

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