即巿股評 港股直擊

上周五(1月6日)晚上收到讀者Henry的電郵提問：「聶sir你好！小弟已認購新股煜榮集團(01536)。請問上市後股價走勢會被看好嗎？應該短線還是可中線持有呢？上市後有可能跌破招股價嗎？此股以全公開發售方式招股，是少有的安排，為何要這樣做呢？謝謝！」

讀者就著煜榮集團提出了四個問題，在解答之前，先與大家交代招股資料，招股規模為1億股，其中2000萬為舊股，由鏗業有限公司釋出股份，該公司由陳樑材(主席、行政總裁兼執行董事)及陳健材(執行董事，亦是陳樑材之胞弟)分別擁有80%及20%權益，釋出舊股可解讀為是管理層沽貨，但規模卻不算大，原本鏗業持有3.00億股，沽出其中2000萬股佔比為6.67%，即或沽出舊約視作管理層向市場「抽水」，程度也不算嚴重。預算於上市後，鏗業持有2.80億股，佔權73.68%，公眾股東將持有1億股，佔權26.32%。今次招股價則介乎1至1.2元，招股日期為去年12月30日至今年1月5日中午，招股首日並無錄得孖展認購，截至1月4日未獲足額認購，最終市場沒有公布此股的孖展認購情況，不排除是無人申請孖展認購。於撰文時此股未有公布招股結果，但從上述資料顯示，認為最終認購額不足的機會大，應以招股價下限1元上市，同時預期Henry的認購股數應會全數獲批。

代入包銷商想法

倘若真的認購額不足，包銷商就要接貨，預算上市初期需要托價散貨，但筆者認為歷時不長，可能只在上市首兩天而已，並且升幅也不大，認為是介乎1.20至1.30元。這樣看來，當包銷商成功接貨後，股價便會回落，由此推斷暫時只商適合短線持有，嚴格來說可能只是持股一至兩天便要離場，屬於超短線操作。至於會否跌破招股價，相信不然而喻，大家不妨代入包銷商的想法，當蟹貨全然釋出市場後，難道還有托價的必要嗎？屆時你仍會關心股價會否跌破招股價嗎？

以澳至尊作參考

最後探討此股以完全公開發售方式籌劃上市的原因，如同去年9月12日上市的澳至尊(02031)，當時上市價為0.55元，招股規模為1.88億股，最終認購率為90.80%。上市首日開報0.51元，已失守招股價，下午才見股價浮上水面，收報0.58元，當日均價為0.5615元，較上市價僅高2.09%，暗示已接貨的金融中介未有離場。上市第二日成交量顯著增加，錄得超過2.36億股，多於招股規模的1.88億股，加上當日成盤價由大至小排列計出累計成交量為1.88億股的均價為0.6678元，對比上市價0.55元的賬面回報率為21.42%，已存在金融中介的離場誘因。從上市第三日起股價反覆向下，上周五收報0.40元，較上市價已跌逾27%，進一步確認金融中介於上市第二日已離場。

可能要首日離場

以這種完全公開發售方式上市的用意在於大規模派貨給散戶，所以超額認購多寡不是重點，管理層在意的是有多少貨源已落入散戶手上，相信煜榮集團的管理層也有相同想法。因此，此股本身的值抽程度不高，倘若不幸地籌劃上市的金融中介毋須承接新股，股價更有可能於上市首日便跌破上市價，可見此股之操作風險為高，所以讀者應作好及早離場的心理準備。

聶Sir

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於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

上述內容給讀者予以參考，絕不構成任何買賣股份建議。