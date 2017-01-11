即巿股評 港股直擊

港股今日創一個月高位，恒指一度升至100天線水平，不過不少股份仍然未升返一個月前水平，投資者不妨考慮在當中篩選合適的股份，作為「追落後」選擇。

在「DIY選股」中的「技術分析選項」中揀「1個月相對恒指跌5%以上」，最新結果有686隻股份，反映股價跑輸大市，其中首十大市值股份包括：中海油(00883)、保誠(02378)、平保(02318)、聯通(00762)、長建(01038)、碧桂園(02007)、萬洲國際(00288)、招行(03968)、中國太保(02601)及民行(01988)。

若在686隻股份加入「基本分析選項」，包括：一）市盈率20倍以下；息率2厘以上，以及三）股東權益回報率(ROE)在5%以上。結果收窄至只有114隻，大市值股仍然有中海油、保誠、長建、碧桂園、招行、太保及民行，之後有港燈電力投資(02638)、中國財險(02328)、中國宏橋(01378)、裕元集團(00551)、新秀麗(01910)及廣發証券(01776)。

若果再加上「市賬率低於1倍」之選項，結果收窄至只有54隻，大市值股仍然有中海油及民行，另外，國美電器(00493)、保利協鑫(03800)、旭輝控股(00884)、重農行(03618)、禹洲地產(01628)、寶龍地產(01238)、越秀交通基建(01052) 中國外運(00598)、華電福新能源(00816)、中國和諧汽車(03836)及巨騰國際(03336)亦符合條件，且獲得部分券商納入研究範圍及給予投資評級，不妨從中再作分析及篩選。

信報投資研究部