即巿股評 港股直擊

美股喺「侵侵」今晚開記招前有啲倦意，隔晚上完一輪收市又落番晒去，結果仲要跌些少。不過港股卻完全免疫，恒指繼續高開71點，其後升幅收窄至恒指低見22767點，畀晒水位即市期指炒家上車做好友。之後喺內地股市仆直緊之際，港股喺恒指帶動下，一度升至近日高位22941點，更升穿100日線22909點，最終半場收市報22899點，始終受制住條100日線。不過由現價至到23100點水平，大市要重上此關，雖然遇到阻力唔少，即使有唔少熊仔守住，但大戶屠熊記未落畫，呢二三百點可以殺相等於三千幾張期指，大戶又點會輕易放下屠刀。

升市冇乜幾何唔係騰訊(00700)呢個火車頭，今日當然無例外，騰訊亦升越200元，話咗騰訊幾時都要逢低吸納，除非港股死到唔死，否則騰訊跟港股共存亡，整體走勢唔會太衰。其他重磅股表現亦唔差，只係公用股表現麻麻，仲有跟住油價走嘅石油三寶，對油價走勢應更有心得，今日油同運費條數都咁，若非有關係，喺香港想做石油生意難過登天。

話咗加息都唔怕嘅本地發展商，今日表現唔差，舊年公用股跑贏咗個市，今年年情況能否逆轉??!!，資源面股塊全皮向好，呢期商品價格不斷上升，上周四阿Man喺盤房來料都有推介，指資源股停咗一輪，抖夠氣又要再落鑊。由當日推介至今，任何一隻有份量嘅資源國企股都上升，而且升幅仲有超過一成，短短一個星期有咁嘅成績，大家應該滿意啩。

之後亦有話過交所(00388)今年會變「大牛股」，睇番呢期成交開始多番啲，當大時代來臨，港交所做獨市生意，股價點會跑贏其他股份。港交所又係講咗N咁多次，一旦成交回復千億一日，港交所可以快升十幾廿蚊，呢個升浪裡頭未見咁走勢，反而係慢火煎魚格局。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)