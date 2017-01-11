港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數個別走，而港股連升4日後未見疲態，今早突破100天線阻力，上試兩萬三水平。地產、汽車和鋼鐵股表現較好。

恒指高開71點，早段升幅收窄至22點，見22767點為半日低，其後發力向上，最多升196點，見22941點，突破100天線(約22909點)，創逾一個月高，進逼兩萬三，半日收市前回落。恒指中午收報22899點，升154點或0.7%，大市成交額400.52億元。

國企指數報9726點，升61點或0.6%。

A股半日低收，滬指跌0.53%；深指跌0.67%。

藍籌股方面，騰訊(00700)升1.4%；中移動(00941)升1.2%；滙控(00005)升0.9%，3股貢獻大市73點。中港地產股續見支持，華潤置地(01109)升2.7%為表現最好藍籌；中海外(00688)獲高盛列入「確信買入」名單，半日升2.3%；長實地產(01113)升1.4%；新世界發展(00017)升2.1%；新地(00016)升1.1%。相反，招商局港口(00144)跌0.7%；中石化(00386)跌0.8%。公用股亦回吐，中電(00002)跌1.3%為跌幅最大藍籌；煤氣(00003)跌1.2%。

焦點板塊

汽車股：昨日全線造好，今早個別股份表現突出，華晨(01114)創52周高，半日升2.4%；長汽(02333)升2.5%；廣汽(02238)升1.6%。零件商耐世特(01316)組合營研發自動駕駛操控，連續兩日攀升，半日升4.1%；超威動力(00951)升1.8%；天能動力(00819)升1.4%。零售商寶信汽車(01293)升8.8%；中升控股(00881)升3.9%。

鋼鐵股：今早跑贏大市，馬鋼(00323)急升7.1%，其A股升1.68%；鞍鋼(00347)升7%，其A股升1.64%。中國鋼鐵工業協會昨日召開會議，會長馬國強指出，中央已經明確把淘汰落後產能，特別是徹底清理「地條鋼」作為今年去產能工作的重要內容，全國要在6月30日前全部清除「地條鋼」。

焦點股份

中國建築國際(03311)：半日升6.1%，報12.2元。集團2016年全年累計新簽合約額約837.7億，按年增19.52%，完成全年目標，而2017年新簽訂合約額目標不低於900億元。

Prada(普拉達)(01913)：半日6.1%，報29.7元，成交額1.7億元。股份今早錄一手200萬股交叉盤，每股作價29.125元，涉及5825萬元。

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