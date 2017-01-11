即巿股評 港股直擊

呢個市確係估佢唔到，噚日港股仲以全日高位22744點收市，而本來打算試水溫嘅恒指熊(62282)就算用5分鐘恒指圖嘅SlowSTC(14,3)超買作為入市位，但下半場見到個市根本無向下行嘅跡象，抱著「敬畏市場」嘅心態之下，應該離場就算；仲要臨收工前5分鐘爆咗支大陽燭出嚟，手揸熊仔嘅真係要鬥快丟走佢；然後暫時忘記試水溫嘅失敗，因為第二日可以再嚟過。

坐地鐵時見到今朝港股做完U盤出嚟第一粒數已經上咗去22800點樓上，升71點開市，按照之前恒指慣例，開市之後個市會按做完U盤之後個走勢順勢行多幾步；依家10點正，小妹坐喺公司睇咗恒指5分鐘圖大約10分鐘，大市由今朝裂口升咗上去之後到依家係咁向上隊，暫時做過高位22893點，坦白講爭個6點就去到22899點呢個位，上埋就可以食晒22800至22899點呢堆熊證，講緊有相當於1074張期，比起買旗更「助人為快樂之本」之事，班大鱷又點會唔做呢。

返去日線圖再睇，100天線係22908點，又即係話今日暫時嘅高位同條100天線只係相差15點，呢條100天線擺到明穿硬，小妹諗返起早兩日畫個幅圖，唔係想搵番出嚟馬後炮，而係想鬧自己咩事要咁心急想個市跌先？明明早兩日計得啱條數，做咩要唔信自己？好明顯我都會受市場唔同嘅noise影響自己對自己嘅信心，因為我都只係老散一名。(早兩日咩圖？咪《【輪證贏家】恒指牛睇住100天線做人》裡面個幅囉)

喺我搵緊出嚟之際個市就已經見22904點，若然大家真係搵返早兩日個圖，呢個三線滙聚位阻力確實唔細。今日重新計多次呢三個位，先係100天線變咗22908點，「V」型反彈頸線仍然係23076點附近，而黃金比率0.236就係22927.704點。雖則今日恒指都仲未上破呢三個位，但從牛熊證街貨圖見到係22900至22999點呢度嘅熊證有相當於893張期指，再上多100點，即係23000至23099點就有833張，再上多100點就不得了啦，係23100至23199點有1642張期指係度，單計呢300點貨就有相當於3368張期指。

至於向下嘅牛證，最近個堆貨就係22100至22199點呢度，但都只係得224張期指，而要數到最重貨嘅牛證就係21400至21499點，有相當於1186張期指。呢啲牛證企咁遠，擺到明就係「又要威又要帶頭盔」啦。

不過，「又要威又要帶頭盔」呢個態度係呢啲市嚟講係啱嘅，好做唔做做炮灰？無人教你珍惜生命咩？講得兩講連條100天線都穿埋，恒指高位已經變成22912點啦。繼續睇好恒指會上破埋個「V」型反彈頸線同埋黃金比率0.236的話，恒指Call(14227)，行使價23588，同10點41分恒指現價22918點2.9%價外，重點係30倍槓桿絕對係為咗個100幾廿點而再Call嘅好幫手。若然等跌嘅話，恒指Put(14137)，行使價22288點，同樣用恒指現價計有2.8%價外。

點解今日揀輪唔揀證？因為「又要威又要帶頭盔」囉！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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