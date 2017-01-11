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今日 10:37 港股直擊 即巿股評

【異動股】中國建築達成合約額目標 抽高逾7%

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中國建築國際(03311)走強，暫時最多升7.8%，見12.4元為近一個月高，現升7.3%，成交額6300萬元。

集團昨日收市後公布，2016年全年累計新簽合約額約837.7億，按年增19.52%，完成全年目標。

截至12月底，集團在手總合約額約2496.3億元，按年增24.95%。其中，未完合約額約1538.8億元，按年增21.11%。

該集團又表示，2017年新簽訂合約額目標不低於900億元。

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